Informations pratiques

Saint-Symphorien

Atelier initiation au macramé

Le Terray Saint-Symphorien Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Aux côtés de Véronique Vesken, initiez-vous à l’art du macramé en réalisant un élégant porte-pot de fleurs suspendu.

Lors de cet atelier convivial, vous apprendrez les noeuds de base et repartirez avec une création unique pour embellir votre intérieur ou votre jardin. Les places sont limitées, il est fortement recommandé de réserver. Ouverture des jardins de Lulubelle à 9h30. 10 .

Le Terray Saint-Symphorien 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 06 38 36 lutonalain@orange.fr

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English :

Join Véronique Vesken as she teaches you the art of macramé by making a charming hanging flower pot holder.

L’événement Atelier initiation au macramé Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIGNIERES