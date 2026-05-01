Randonnée crépusculaire Place du Village Saint-Prix

Saint-Prix

Randonnée crépusculaire

Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Partez à la découverte du crépuscule dans un cadre naturel préservé avec Clément l’Astroguide. Nous marcherons quelques kilomètres et explorerons de façon ludique et accessible la nuit qui s’installe progressivement sur le Morvan.

Cette activité familiale permettra de rencontrer ceux qui les peuplent, rapaces nocturnes, chauves-souris et insectes. Nous pourrons ressentir les changements d’atmosphères et explorer les étoiles à l’œil nu. .

Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 14 67 bienvenue@clement-astroguide.fr

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English : Randonnée crépusculaire

L’événement Randonnée crépusculaire Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-27 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II