Randonnée crépusculaire Place du Village Saint-Prix
Randonnée crépusculaire Place du Village Saint-Prix samedi 9 mai 2026.
Saint-Prix
Randonnée crépusculaire
Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Partez à la découverte du crépuscule dans un cadre naturel préservé avec Clément l’Astroguide. Nous marcherons quelques kilomètres et explorerons de façon ludique et accessible la nuit qui s’installe progressivement sur le Morvan.
Cette activité familiale permettra de rencontrer ceux qui les peuplent, rapaces nocturnes, chauves-souris et insectes. Nous pourrons ressentir les changements d’atmosphères et explorer les étoiles à l’œil nu. .
Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 14 67 bienvenue@clement-astroguide.fr
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English : Randonnée crépusculaire
L’événement Randonnée crépusculaire Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-27 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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