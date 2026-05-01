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Randonnée crépusculaire Place du Village Saint-Prix

Randonnée crépusculaire Place du Village Saint-Prix samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place du Village

Adresse : 1 route de la Croisette

Ville : 71990 Saint-Prix

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 8 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Prix

Randonnée crépusculaire

Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Partez à la découverte du crépuscule dans un cadre naturel préservé avec Clément l’Astroguide. Nous marcherons quelques kilomètres et explorerons de façon ludique et accessible la nuit qui s’installe progressivement sur le Morvan.

Cette activité familiale permettra de rencontrer ceux qui les peuplent, rapaces nocturnes, chauves-souris et insectes. Nous pourrons ressentir les changements d’atmosphères et explorer les étoiles à l’œil nu.   .

Place du Village 1 route de la Croisette Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 14 67  bienvenue@clement-astroguide.fr

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English : Randonnée crépusculaire

L’événement Randonnée crépusculaire Saint-Prix a été mis à jour le 2026-04-27 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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