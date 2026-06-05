Randonnée culturelle de Vielle-Aure à Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Randonnée culturelle de Vielle-Aure à Agos

VIELLE-AURE RDV Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Une découverte du patrimoine architectural et paysager en randonnant. Vous traverserez le village de Vielle-Aure, ses ardoisières, le hameau d’Agos avec sa chapelle classée Monument historique, et sa base de loisirs.

Prévoir chaussures de marche.

Sur réservation au 06 42 17 66 31 .

VIELLE-AURE RDV Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A hike to discover our architectural and landscape heritage. You’ll pass through the village of Vielle-Aure, its slate quarries, the hamlet of Agos with its listed chapel, and its leisure center.

L’événement Randonnée culturelle de Vielle-Aure à Agos Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65