Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition), ESPLANADE CH. DE GAULLE, ISTRES
Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition), ESPLANADE CH. DE GAULLE, ISTRES dimanche 10 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition) Dimanche 10 mai, 08h00 ESPLANADE CH. DE GAULLE Bouches-du-Rhône
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/124680
ESPLANADE CH. DE GAULLE PLACE CHARLES DE GAULLE ISTRES 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « franesp34@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.istres-sports-cyclo.com »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/124680 »}]
Organisation : ISTRES SPORTS CYCLO Mai à vélo
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