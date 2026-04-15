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Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition), ESPLANADE CH. DE GAULLE, ISTRES

Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition), ESPLANADE CH. DE GAULLE, ISTRES

Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition), ESPLANADE CH. DE GAULLE, ISTRES dimanche 10 mai 2026.

Lieu : ESPLANADE CH. DE GAULLE

Adresse : PLACE CHARLES DE GAULLE

Ville : 13800 ISTRES

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : Fête du vélo à Istres (2ème édition) Dimanche 10 mai, 08h00 ESPLANADE CH. DE GAULLE Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/124680

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Organisation : ISTRES SPORTS CYCLO Mai à vélo

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