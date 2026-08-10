Randonnée dans les Coteaux du Layon au Domaine Bodineau Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Randonnée dans les Coteaux du Layon au Domaine Bodineau

Les Verchers-sur-Layon 5 Chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

À l’occasion d’Octobre Rose, le Domaine Bodineau organise une randonnée conviviale et solidaire au cœur des vignes des Coteaux du Layon.

Deux parcours de 5 km et 8 km sont proposés afin que chacun puisse participer selon ses envies.

L’inscription se déroulera sur place à partir de 9h00 (6 € par personne), comprend un café d’accueil offert. Chacun est invité à venir avec un accessoire rose, symbole de la mobilisation contre le cancer du sein. Le départ sera donné à 9h30 depuis le Domaine Bodineau.

Une randonnée au profit des Dragon Ladies Lo.Ve. L’intégralité des bénéfices de cette randonnée sera reversée à l’association Dragon Ladies Lo.Ve, de Loire et de Vienne. Elle accompagne des femmes et hommes touchés par le cancer du sein et autres cancers ou maladies invalidantes, à travers une activité sportive collective le dragon boat.

Un moment de sport, de partage et de solidarité. En participant à cette randonnée, chacun contribue à soutenir une cause essentielle tout en profitant d’un cadre exceptionnel les paysages viticoles des Coteaux du Layon. Une belle occasion de lier convivialité, nature et solidarité.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 18 octobre 2026 de 9h à 12h.

Horaires de départ à partir de 9h30.

Inscription dès 9h. .

Les Verchers-sur-Layon 5 Chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

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English :

%C0 To celebrate Pink October, Domaine Bodineau is organizing a friendly, charity-themed hike through the vineyards of the Coteaux du Layon.

L’événement Randonnée dans les Coteaux du Layon au Domaine Bodineau Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME