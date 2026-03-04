Randonnée dans les méandres de l’Orne, Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées, Écouché-les-Vallées

Randonnée dans les méandres de l’Orne Dimanche 13 septembre, 13h30 Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Partez pour une randonnée de 12 km à la découverte des contreforts de la Suisse normande, où paysages, Histoire et biodiversité se rencontrent.

Une balade enrichissante ponctuée d’observations et d’anecdotes.

Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées la Courbe, écouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot