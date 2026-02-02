Randonnée d’Automne en Brenne Mézières-en-Brenne

Randonnée d’Automne en Brenne

Place du Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

A pied, à cheval, à VTT, et en attelage, venez partager un territoire naturel, et sauvage. Authentique, destination; La Brenne se mérite et livre un détour de chaque chemin un paysage nouveau, charmant ou mystérieux abritant une faune et une flore exceptionnelles.

Venez découvrir cette nature unique et préservée sur un territoire authentique, où une faune et une flore exceptionnelles vous y attendent. Aux détours des chemins, des brandes et des étangs de Brenne. Laissez-vous séduire par cette terre. entre ciel et eau où l’histoire et les légendes se mêlent au charme mystérieux des paysages variés et attachants. Ambiance et convivialité assurées. 5 parcours: 4, 16, 25 et 46km. .

Place du Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English : Autumn hiking in Brenne

On foot, on horseback, on mountain bike, and by horse-drawn carriage, come and share a natural and wild territory. Authentic, destination; La Brenne deserves itself and delivers a detour on each path a new, charming or mysterious landscape sheltering an exceptional fauna and flora.

