Randonnée des Cyclotines, Théâtre de la mer, Canet-en-Roussillon

Randonnée des Cyclotines Dimanche 24 mai, 08h00, 09h00 Théâtre de la mer Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T08:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T09:30:00+02:00

Participez à un évènement cycliste 100% féminin vous offrant une expérience de cyclisme sur route sécuritaire (encadré par nos capitaines de route) sur deux parcours de 15 et 30 km entre mer et montagne.

Pour les licenciées FFCT, nous vous proposons un parcours de 70 km avec trace GPX et carnet de route réalisée en autonomie.

Une matinée gratuite qui s’adresse à toutes, de tous niveaux avec toutes vos amies.

Le départ et l’arrivée sont au thêatre de la mer à canet en Roussillon.

A l’issue des randonnées, un pôt de l’amitié vous sera offert.

Théâtre de la mer Promenade de la côte vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/amicalecyclistecanetoise »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.acc66cyclo.fr »}]

Le 24 mai 2026, l’Amicale Cycliste Canétoise pour la 8ème année un évènement cycliste réservé aux femmes.

Amicale Cycliste Canétoise – CODEP 66 – Canet en Roussillon