Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy

Varzy

Randonnée des saveurs

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une belle balade à cheval dans un paysage vallonné et une bonne dégustation de produits locaux. Parcours de 25 km environ. Inscription 30€, location de cheval 30€. Renseignements et réservation par email ou téléphone. .

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 ferme.equestre58@gmail.com

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English : Randonnée des saveurs

L’événement Randonnée des saveurs Varzy a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Clamecy Haut Nivernais