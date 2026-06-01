Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy
Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy dimanche 21 juin 2026.
Varzy
Randonnée des saveurs
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Une belle balade à cheval dans un paysage vallonné et une bonne dégustation de produits locaux. Parcours de 25 km environ. Inscription 30€, location de cheval 30€. Renseignements et réservation par email ou téléphone. .
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 ferme.equestre58@gmail.com
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English : Randonnée des saveurs
L’événement Randonnée des saveurs Varzy a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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