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Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy

Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy

Randonnée des saveurs Ferme équestre de Poifond Varzy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Ferme équestre de Poifond

Adresse : Domaine de Poifond

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varzy

Randonnée des saveurs

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Une belle balade à cheval dans un paysage vallonné et une bonne dégustation de produits locaux. Parcours de 25 km environ. Inscription 30€, location de cheval 30€. Renseignements et réservation par email ou téléphone.   .

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59  ferme.equestre58@gmail.com

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English : Randonnée des saveurs

L’événement Randonnée des saveurs Varzy a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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