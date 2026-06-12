Randonnée des Vendanges SAINT-RÉMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre
Randonnée des Vendanges SAINT-RÉMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre dimanche 11 octobre 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Randonnée des Vendanges
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES Rue Saint-Jacques Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 10:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Envie de prendre l’air en plein coeur de Montrevault-sur-Èvre ? La randonnée des Vendanges est idéale et n’attend que vous !
Organisée par le club de marche nordique L’ÈVRE NORDIQUE, la randonnée des Vendanges vous propose 3 parcours de 8, 14 ou 21 kms. De quoi ravirent petits et grands !
Et parce que cette randonnée se veut accessible à tous, 2 joëlettes sont mises à disposition. .
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES Rue Saint-Jacques Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 96 70 10 evrenordique49@gmail.com
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English :
Looking for some fresh air in the heart of Montrevault-sur-Èvre? The randonnée des Vendanges is just the thing for you!
L’événement Randonnée des Vendanges Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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