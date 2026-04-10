Randonnée des Vergers des Beaumonts Bonny-sur-Loire
Randonnée des Vergers des Beaumonts Bonny-sur-Loire samedi 21 novembre 2026.
Bonny-sur-Loire
Randonnée des Vergers des Beaumonts
Route d’Auxerre Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-21 07:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
La randonée des vergers des Beaumonts à Bonny-sur-Loire se déroulera le 21 novembre à partir de 7 h 30. 4 parcours sont proposés aux randonneurs (7, 12, 19, 24 kms) et 3 parcours VTT (16, 29, 45 kms). Départs à partir de 7 h 30.
Randonneurs et vététistes, vous êtes attendus(e) le 21 novembre à Bonny-sur-Loire pour la Randonnée des vergers des Beaumonts. 4 parcours attendent les randonneurs (7, 13, 18 ou 22 kms) ; 3 pour les vététistes (15, 35 ou 50 kms).
Les départs débutent dès 7 h 30.
L’US Bonny cyclisme organise cette manifestation sportive. .
Route d’Auxerre Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire usbonny@laposte.net
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English :
The randonée des vergers des Beaumonts in Bonny-sur-Loire takes place on November 27, starting at 7.30 am. there are 4 routes for walkers (7, 12, 19, 24 kms) and 3 mountain bike routes (16, 29, 45 kms). Departures from 7.30 am.
L’événement Randonnée des Vergers des Beaumonts Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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