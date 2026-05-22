Randonnée Equimiel Chaillac
Randonnée Equimiel Chaillac samedi 6 juin 2026.
Chaillac
Randonnée Equimiel
Chaillac Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée équestre à travers l’Indre et la haute-Vienne sur le thème des abeilles. 48 h de randonnée équestre dans nos bocages entre repas conviviaux, miel et chemins de rêves.
A cheval ou en attelage, on vous attend pour 2 jours de folie équestre. venez découvrir notre circuit vallonné ente l’Indre et le Haute-Vienne. Des chemins magiques, une ambiance pétillante et des repas gourmands. .
Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire equimiel@gmail.com
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English :
Horseback riding through Indre and Haute-Vienne on the theme of bees. 48 hours of horse riding in our bocages between friendly meals, honey and dreamy paths.
L’événement Randonnée Equimiel Chaillac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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