Lussat

Randonnée Étang des Landes (6/7kms)

Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:20:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Rendez-vous à 14h20 sur le parking de l’étang des Landes ou au départ du parking de la salle polyvalente de Boussac à 13h45 pour un départ groupé ou pour du co-voiturage. Randonnée de 7/8km environ. Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. Rappel du règlement pas de contre-indication à la pratique de la marche (certificat médical souhaitait), se faire inscrire avant la randonnée (adhésion), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse. La randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête avec le groupe, ne pas quitter le groupe sans prévenir le responsable.

Attention, la randonnée peut être annulée si les conditions extérieurs font courir des risques aux participants. .

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 76 40

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English : Randonnée Étang des Landes (6/7kms)

L’événement Randonnée Étang des Landes (6/7kms) Lussat a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme