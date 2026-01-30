RANDONNEE FLORE DES ALBERES Sorède

RANDONNEE FLORE DES ALBERES

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-28 08:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

2026-07-28

Randonnée accompagnée à la découverte des arbres et arbustes de nos Albères, suivie d’une visite commentée de Notre-Dame du Château, niché dans les hauteurs de Sorède, dans une oasis de fraicheur et de verdure.

Réservation obligatoire (10 places max). Tarif 3€, gratuit 18 ans !

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

English :

Guided walk to discover the trees and shrubs of our Albères region, followed by a guided tour of Notre-Dame du Château, nestled in the heights of Sorède, in an oasis of freshness and greenery.

Reservations essential (10 places max). Price 3?, free for under-18s!

