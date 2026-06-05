Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu
Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu samedi 20 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle
La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La municipalité de La Chaise-Dieu, l’association Sport Nature et CinéParc vous proposent l’inauguration de ce magnifique chemin sur les pas des pèlerins et du 7éme art avec randonnées dès 9h et projection du film Compostelle à 16h30.
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La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 57
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English :
The municipality of La Chaise-Dieu, the Sport Nature association and CinéParc invite you to the inauguration of this magnificent path in the footsteps of pilgrims and the 7th art, with hikes starting at 9am and a screening of the film Compostelle at 4:30pm.
L’événement Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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