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Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu

Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu samedi 20 juin 2026.

Ville : 43160 La Chaise-Dieu

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Chaise-Dieu

Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle

La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La municipalité de La Chaise-Dieu, l’association Sport Nature et CinéParc vous proposent l’inauguration de ce magnifique chemin sur les pas des pèlerins et du 7éme art avec randonnées dès 9h et projection du film Compostelle à 16h30.
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La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 57 

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English :

The municipality of La Chaise-Dieu, the Sport Nature association and CinéParc invite you to the inauguration of this magnificent path in the footsteps of pilgrims and the 7th art, with hikes starting at 9am and a screening of the film Compostelle at 4:30pm.

L’événement Randonnée La Via Arverna , Un chemin vers Compostelle La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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