Randonnée le long du ruisseau de la Mouche, Ruisseau la Mouche, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Randonnée le long du ruisseau de la Mouche Samedi 19 septembre, 14h00 Ruisseau la Mouche Rhône

Départ à 14h > Place des Collonges

Arrivée vers 16h30 > Chapelle d’Yvours à Irigny. Prévoir chaussures de marche et eau (visite déconseillée aux poussettes et PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Balade insolite le long du ruisseau. Partez à la découverte de la faune et de la flore du ruisseau.

Ruisseau la Mouche Place des Collonges, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-saint-genis-laval.toodego.com/culture/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-1/?cancelurl=https%3A//saint-genis-laval.toodego.com/page-journees-du-patrimoine-sgl/ »}] Bus 88 : Saint-Genis Collonges

Balade insolite le long du ruisseau. Partez à la découverte de la faune et de la flore du ruisseau.

©Ville de Saint-Genis-Laval