Randonnée le long du ruisseau de la Mouche, Ruisseau la Mouche, Saint-Genis-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Ruisseau la Mouche · Saint-Genis-Laval
Informations pratiques
Randonnée le long du ruisseau de la Mouche Samedi 19 septembre, 14h00 Ruisseau la Mouche Rhône
Départ à 14h > Place des Collonges
Arrivée vers 16h30 > Chapelle d’Yvours à Irigny. Prévoir chaussures de marche et eau (visite déconseillée aux poussettes et PMR)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Balade insolite le long du ruisseau. Partez à la découverte de la faune et de la flore du ruisseau.
Ruisseau la Mouche Place des Collonges, Saint-Genis-Laval, 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-saint-genis-laval.toodego.com/culture/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-1/?cancelurl=https%3A//saint-genis-laval.toodego.com/page-journees-du-patrimoine-sgl/ »}] Bus 88 : Saint-Genis Collonges
Balade insolite le long du ruisseau. Partez à la découverte de la faune et de la flore du ruisseau.
©Ville de Saint-Genis-Laval
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