Visite guidée de l’observatoire de Lyon, Observatoire de Lyon, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Visite guidée de l’observatoire de Lyon 19 et 20 septembre Observatoire de Lyon Rhône

Gratuit sur réservation obligatoire. Visites limitées à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’observatoire de Lyon vous ouvre ses portes !

Venez découvrir ce lieu emblématique de la vie scientifique lyonnaise et sa riche histoire, de sa création au XIXe siècle aux grands projets internationaux auxquels il participe aujourd’hui. Accompagnés d’un(e) guide, vous visiterez son parc, son ancienne bibliothèque, ses coupoles avec son impressionnant télescope et le hall d’intégration du Centre de recherche astrophysique de Lyon.

Réservation obligatoire.

Note : ces visites guidées de jour ne comportent pas d’observations astronomiques.

Informations supplémentaires et inscription (à partir de fin août) sur le site Internet de l’observatoire.

Observatoire de Lyon 9 Avenue Charles André, 69230 Saint-Genis-Laval, France Saint-Genis-Laval 69230 Favier Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478868383 http://observatoire.univ-lyon1.fr [{« link »: « https://observatoire.univ-lyon1.fr/ »}] L’observatoire a été créé en 1878. La construction a été confiée à l’architecte Abraham Hirsch. Il servait à l’origine d’observatoire astronomique et météorologique et devait déterminer l’heure exacte pour les horloges de la ville. Le site est constitué d’un parc comprenant des essences plus que centenaires, et un ensemble de pavillons ayant tous une fonction propre. La lunette équatoriale coudée est le seul des cinq instruments de ce type construits en France à avoir été préservé dans son état d’origine. Bus 10/ Bus 88 : Saint-Genis Centre / Bus 78 : Observatoire

L’observatoire de Lyon vous ouvre ses portes !

Observatoire de Lyon / Service de diffusion des savoirs