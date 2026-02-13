Randonnée Le sentier du Granite SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Randonnée Le sentier du Granite

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

2026-07-16

Au cœur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés et devenez intarissable sur les minéraux du Massif armoricain, la flore des chemins creux ou les espèces étonnantes et protégées, dont certaines sont plus communes au bord de la Méditerranée qu’en Normandie !

Dès 8 ans. .

