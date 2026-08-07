Randonnée nature nocturne — À la découverte de la plage et de la mer Debut de la jetée Jean-Claude Brize Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Randonnée nature nocturne — À la découverte de la plage et de la mer

Debut de la jetée Jean-Claude Brize Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Randonnée pédagogique nocturne de 3 h avec Bruno Outters, plongeur trouvillais, à la découverte des secrets de la plage et du littoral. Vendredi 21 août, 20 h 30, jetée Jean-Claude Brize. 12 €, inscription obligatoire.

Qu’est-ce qu’une laisse de mer ? Comment se forment les marées ? À quoi ressemblent des œufs de bulots ? Quels coquillages se cachent sur les rochers ? Autant de mystères que Bruno Outters, plongeur professionnel trouvillais et fervent défenseur de la faune et de la flore marine, se propose de percer le temps d’une soirée.

Cette randonnée pédagogique et écologique de 7 kilomètres, entre la jetée promenade et les falaises des Roches Noires, invite à découvrir pendant trois heures la richesse et la fragilité du littoral trouvillais. Au programme observation des écosystèmes marins, anecdotes insolites sur la vie de l’estran, et pour finir, un geste éco-citoyen avec le ramassage de quelques déchets laissés par les marées — gants et petit sac sont les bienvenus.

Cette balade, accessible à toute personne valide, comporte quelques passages plus techniques (marche sur le sable, rochers, boue, chemins escarpés) et demande un équipement adapté chaussures de marche, lampe torche ou frontale, coupe-vent selon la météo, bouteille d’eau, et de préférence des vêtements clairs. Le départ reste soumis à l’approbation du guide, qui s’assurera que la tenue de chacun est adaptée. Conseillée à partir de 10 ans, elle offre une parenthèse vivifiante entre air marin et ciel du soir.

Infos pratiques

– Date vendredi 21 août

– Horaires départ à 20 h 30 (randonnée d’une durée de 3 heures)

– Lieu de rendez-vous derrière la piscine, au début de la jetée Jean-Claude Brize

– Tarif 12 € (déconseillée aux moins de 10 ans)

– Réservation inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (02 31 14 60 70) ou sur la billetterie en ligne

– Intervenant Bruno Outters, plongeur professionnel trouvillais .

Debut de la jetée Jean-Claude Brize Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Randonnée nature nocturne — À la découverte de la plage et de la mer

A 3-hour educational night-time walk with Bruno Outters, a diver from Trouville, to discover the secrets of the beach and the coastline. Friday 21 August, 8.30 pm, Jean-Claude Brize pier. €12, booking essential.

L’événement Randonnée nature nocturne — À la découverte de la plage et de la mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Trouville