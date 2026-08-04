Informations pratiques

Agnac

Randonnée nocturne

Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-07 18:30:00

fin : 2027-05-07

Date(s) :

2027-05-07

L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux !

L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux ! .

Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com

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English : Randonnée nocturne

The Les Champs Fleuris association is organizing a night hike. A detailed program will be announced soon. We hope to see many of you there!

L’événement Randonnée nocturne Agnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun