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AGENDA · Agnac

Randonnée nocturne Agnac

vendredi 7 mai 2027 · Agnac

Randonnée nocturne Agnac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 mai 2027
Fin
vendredi 7 mai 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Route de Meyra
Ville
47800 Agnac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Agnac

Randonnée nocturne

Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-07 18:30:00
fin : 2027-05-07

Date(s) :
2027-05-07

L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux !
L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux !   .

Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   leschampsfleuris.agnac@gmail.com

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English : Randonnée nocturne

The Les Champs Fleuris association is organizing a night hike. A detailed program will be announced soon. We hope to see many of you there!

L’événement Randonnée nocturne Agnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun

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