Randonnée nocturne Agnac
vendredi 7 mai 2027 · Agnac
Informations pratiques
Agnac
Randonnée nocturne
Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-07 18:30:00
fin : 2027-05-07
Date(s) :
2027-05-07
L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux !
L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Programme détaillé à venir. Venez nombreux ! .
Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com
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English : Randonnée nocturne
The Les Champs Fleuris association is organizing a night hike. A detailed program will be announced soon. We hope to see many of you there!
L’événement Randonnée nocturne Agnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun
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