Marciac

Randonnée oenologique

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Sautez dans vos chaussures de marche, nous vous emmenons sur les pas des vignerons de Plaimont. A l’occasion du festival Jazz in Marciac, une guide-conférencière de Pass’enGers vous raconte l’histoire de cette coopérative hors du commun. Les cépages des vins de Saint-Mont, Pacherenc du Vic-Bilh, Madiran et Côtes de Gascogne n’auront plus de secrets pour vous. Et les vignerons vous proposeront, au cœur d’une parcelle de vignes, un casse-croûte, une dégustation de différentes cuvées et… la possibilité de parrainer un pied de vigne!

Parcours de 4 km (+20 m de dénivelé positif), d’une durée de 2h45 avec les commentaires et la dégustation. Pensez à vous équiper pour la marche chaussures adaptées, vêtements selon la météo, eau…

Durée 2h45

Départ devant la boutique de Plaimont à Marciac, place de l’Hôtel de ville, à l’angle avec la rue Saint-Jean.

Réservation obligatoire, au plus tard la veille à 18h.

Nos amis les chiens ne sont pas admis sur la randonnée.

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MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 41 99 07 17 visites@plaimont.fr

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English :

Jump into your walking shoes, we’re taking you on a journey in the footsteps of the Plaimont winegrowers. On the occasion of the Jazz in Marciac festival, a Pass’enGers guide-lecturer tells you the story of this unusual cooperative. The grape varieties of Saint-Mont, Pacherenc du Vic-Bilh, Madiran and Côtes de Gascogne wines will no longer hold any secrets for you. And in the heart of a vineyard plot, the winegrowers will offer you a snack, a tasting of different cuvées and… the chance to sponsor a vine!

4 km route (+20 m elevation gain), lasting 2h45 with commentary and tasting. Don’t forget to bring suitable footwear, weather-appropriate clothing and water?

Duration: 2 hours 45 minutes

Start in front of the Plaimont store in Marciac, place de l’Hôtel de ville, at the corner with rue Saint-Jean.

Reservations required by 6pm the day before.

Dogs are not allowed on the tour.

L’événement Randonnée oenologique Marciac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65