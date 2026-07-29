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AGENDA · Baugé-en-Anjou

Randonnée pédestre à Chartené Baugé-en-Anjou

dimanche 18 octobre 2026 · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Chartené
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
0 0 3

Baugé-en-Anjou

Randonnée pédestre à Chartené

Chartené Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Randonnée pédestre à Chartené
Rendez-vous au parking de la mairie.
Circuit de 11km.   .

Chartené Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38 

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English :

Hiking in Chartené

L’événement Randonnée pédestre à Chartené Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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