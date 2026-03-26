Randonnée pédestre à Hautvillers

Rue Fontaine Gillet Hautvillers Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Les adhérents de SPARNA RANDO seront heureux de vous accueillir pour cette belle journée de pleine air.Tout public

Les adhérents de SPARNA RANDO seront heureux de vous accueillir pour cette belle journée de pleine air.

7 | 12 | 16 et 25 km .

Rue Fontaine Gillet Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 6 70 77 54 80

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English : Randonnée pédestre à Hautvillers

The members of SPARNA RANDO will be delighted to welcome you to this great day out.

L’événement Randonnée pédestre à Hautvillers Hautvillers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne