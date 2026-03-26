Randonnée pédestre à Hautvillers Hautvillers
Randonnée pédestre à Hautvillers Hautvillers vendredi 1 mai 2026.
Randonnée pédestre à Hautvillers
Rue Fontaine Gillet Hautvillers Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Les adhérents de SPARNA RANDO seront heureux de vous accueillir pour cette belle journée de pleine air.Tout public
Les adhérents de SPARNA RANDO seront heureux de vous accueillir pour cette belle journée de pleine air.
7 | 12 | 16 et 25 km .
Rue Fontaine Gillet Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 6 70 77 54 80
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English : Randonnée pédestre à Hautvillers
The members of SPARNA RANDO will be delighted to welcome you to this great day out.
L’événement Randonnée pédestre à Hautvillers Hautvillers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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