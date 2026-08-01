Randonnée pédestre à la journée Brancion Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Martailly-lès-Brancion

Randonnée pédestre à la journée

Brancion Autour de Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 08:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette agréable randonnée rafraichissante de 17 kms environ, en grande partie dans les bois et chemins ombragés, est sans difficulté et d’allure moyenne. Repas tiré du sac.

Elle se terminera en fin de parcours par une pause gourmande et visite libre et gratuite du village médiéval de Brancion ainsi qu’une visite du château pour ceux qui seraient intéressés (8 €) avant de rejoindre les voitures. .

Brancion Autour de Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 95 97

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English : Randonnée pédestre à la journée

L’événement Randonnée pédestre à la journée Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II