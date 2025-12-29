Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Aubusson
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc Aubusson dimanche 13 décembre 2026.
Randonnée pédestre avec Les Godillots de Saint-Marc
Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Partez à la découverte de la campagne creusoise en compagnie de randonneurs.
– rendez-vous gare routière
– départ 14h
– distance 9 km .
Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 83 05
