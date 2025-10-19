Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées Rue des Sports Sèvremoine
Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées Rue des Sports Sèvremoine dimanche 18 octobre 2026.
Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées
Rue des Sports Roussay Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 07:30:00
fin : 2026-10-18 10:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Pour la 27ème édition du Marché des Cucurbitacées, participez à la randonnée à Roussay.
Participez à la randonnée des Cucurbitacées le dimanche 18 octobre 2026.
Entre vallon et rivière, découvrez de jolis paysages verdoyant. 3 circuits de 9, 12 ou 19 km.
Le tarif est de 5€ par personne et de 2€ pour les moins de 16 ans en 2025.
Ravitaillement sur place.
Inscription sur place à la Salle des Fêtes de Roussay. .
Rue des Sports Roussay Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 58 77
English :
For the 27th Marché des Cucurbitacées, take part in the walk in Roussay.
German :
Zur 27. Ausgabe des Kürbismarkts nehmen Sie an der Wanderung in Roussay teil.
Italiano :
In occasione del 27° Marché des Cucurbitacées, partecipate alla passeggiata a Roussay.
Espanol :
Con motivo de la 27ª Marché des Cucurbitacées, participe en la marcha de Roussay.
L’événement Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges