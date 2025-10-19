Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées Rue des Sports Sèvremoine

Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées

Rue des Sports Roussay Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 07:30:00

fin : 2026-10-18 10:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Pour la 27ème édition du Marché des Cucurbitacées, participez à la randonnée à Roussay.

Participez à la randonnée des Cucurbitacées le dimanche 18 octobre 2026.

Entre vallon et rivière, découvrez de jolis paysages verdoyant. 3 circuits de 9, 12 ou 19 km.

Le tarif est de 5€ par personne et de 2€ pour les moins de 16 ans en 2025.

Ravitaillement sur place.

Inscription sur place à la Salle des Fêtes de Roussay. .

Rue des Sports Roussay Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 58 77

English :

For the 27th Marché des Cucurbitacées, take part in the walk in Roussay.

German :

Zur 27. Ausgabe des Kürbismarkts nehmen Sie an der Wanderung in Roussay teil.

Italiano :

In occasione del 27° Marché des Cucurbitacées, partecipate alla passeggiata a Roussay.

Espanol :

Con motivo de la 27ª Marché des Cucurbitacées, participe en la marcha de Roussay.

L’événement Randonnée Pédestre et moto des Cucurbitacées Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges