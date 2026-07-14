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Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac Pavillon des Borderies Cognac

dimanche 27 septembre 2026 · Pavillon des Borderies · Cognac

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Pavillon des Borderies
Adresse
3 impasse Alphonse Daudet
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
5 5 5

Cognac

Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac

Pavillon des Borderies 3 impasse Alphonse Daudet Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Randonnée pédestre organisée par le club Soroptimist International de Cognac pour soutenir la santé féminine.
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Pavillon des Borderies 3 impasse Alphonse Daudet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 56 98 

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English :

A hike organized by the Soroptimist International Club of Cognac to support women’s health.

L’événement Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac

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