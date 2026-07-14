Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac Pavillon des Borderies Cognac
dimanche 27 septembre 2026 · Pavillon des Borderies · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac
Pavillon des Borderies 3 impasse Alphonse Daudet Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée pédestre organisée par le club Soroptimist International de Cognac pour soutenir la santé féminine.
.
Pavillon des Borderies 3 impasse Alphonse Daudet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 56 98
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English :
A hike organized by the Soroptimist International Club of Cognac to support women’s health.
L’événement Randonnée pédestre du club Soroptimist de Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac
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