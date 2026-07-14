Informations pratiques

Bressuire

Randonnée pédestre « Entre chien et loup »

Salle des fêtes de Saint-Sauveur Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée pédestre » Entre chien et loup » organisée par l’Animation Salvatorienne.

Départs libres entre 18 h et 19 h.

Parcours de 8 et 12 kms pour découvrir la campagne salvatorienne.

Rando + ravitaillement: 6 €

Rando + ravitaillement + repas: 12 €

Repas non marcheur: 12 €. .

Salle des fêtes de Saint-Sauveur Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 48 00 grolleau.jean-claude@wanadoo.fr

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English : Randonnée pédestre « Entre chien et loup »

L’événement Randonnée pédestre « Entre chien et loup » Bressuire a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais