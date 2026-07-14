Randonnée pédestre « Entre chien et loup » Bressuire
samedi 12 septembre 2026 · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Randonnée pédestre « Entre chien et loup »
Salle des fêtes de Saint-Sauveur Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Randonnée pédestre » Entre chien et loup » organisée par l’Animation Salvatorienne.
Départs libres entre 18 h et 19 h.
Parcours de 8 et 12 kms pour découvrir la campagne salvatorienne.
Rando + ravitaillement: 6 €
Rando + ravitaillement + repas: 12 €
Repas non marcheur: 12 €. .
Salle des fêtes de Saint-Sauveur Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 48 00 grolleau.jean-claude@wanadoo.fr
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English : Randonnée pédestre « Entre chien et loup »
L’événement Randonnée pédestre « Entre chien et loup » Bressuire a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais
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