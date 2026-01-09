Randonnée pédestre pour le don du sang

Rue de l’Hôtel de Ville Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 08:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Participez à la randonnée solidaire pour le Don du Sang à Châtillon-sur-Loire (Loiret) le dimanche 22 novembre 2026 ! Trois circuits de 6, 8 et 14 km sont proposés, avec départ entre 8h et 10h depuis la mairie. Inscription sur place à 4€. Café et ravitaillement offerts à l’arrivée.

Participez à la randonnée pour le Don du Sang à Châtillon-sur-Loire (Loiret) le dimanche 22 novembre, avec trois circuits adaptés 6 km, 8 km, et 14 km. Inscription sur place entre 8h et 10h pour 4€. Le départ se fait depuis la mairie. Profitez du café et du pot de l’amitié après l’effort. Un événement solidaire, organisé avec la participation des Randonnées Ligériennes, pour soutenir la collecte de sang. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, chaque pas compte pour cette noble cause. Le stationnement est disponible au champ de foire. Une belle occasion de marcher en toute convivialité tout en apportant votre soutien à cette cause essentielle. .

Rue de l’Hôtel de Ville Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Châtillon-sur-Loire (Loiret) blood drive on Sunday, November 24, 2024! Three circuits of 6, 8 and 14 km are proposed, with departure between 8 and 10 am from the town hall. On-site registration at 4? Coffee and refreshments available at the finish.

L’événement Randonnée pédestre pour le don du sang Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX