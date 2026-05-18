Randonnée pédestre rue de Lamothe Saintes
Randonnée pédestre rue de Lamothe Saintes dimanche 14 juin 2026.
Saintes
Randonnée pédestre
rue de Lamothe Intermarché Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Secours Populaire de Saintes organise sa randonnée annuelle autour de Chaniers.
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rue de Lamothe Intermarché Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 33 24 spf-saintes@wanadoo.fr
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English :
Secours Populaire de Saintes organizes its annual hike around Chaniers.
L’événement Randonnée pédestre Saintes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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