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Randonnée pédestre rue de Lamothe Saintes

Randonnée pédestre rue de Lamothe Saintes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : rue de Lamothe

Adresse : Intermarché

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saintes

Randonnée pédestre

rue de Lamothe Intermarché Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Secours Populaire de Saintes organise sa randonnée annuelle autour de Chaniers.
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rue de Lamothe Intermarché Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 33 24  spf-saintes@wanadoo.fr

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English :

Secours Populaire de Saintes organizes its annual hike around Chaniers.

L’événement Randonnée pédestre Saintes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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