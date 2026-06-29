Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris
Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris samedi 26 septembre 2026.
En lien avec l’exposition de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris sur son fonds C’était Paris en 1970,venez explorer les rues du 10ème, photographier ou rephotographier des vues du quartier et ajouter vos photographies à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens, en portant un regard attentif sur la ville.
Inscription à partir du mois d’août 2026.
Photographier la ville en ajoutant vos photos à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D ISART Digital Paris 29 juin 2026
- Stage de dessin du corps humain (formes de bases) avec modèle vivant 29 juin 2026
- STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris 29 juin 2026
- Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris 29 juin 2026
- Workshops d’été de danse à la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris 29 juin 2026