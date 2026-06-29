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Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris

Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris

Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026

En lien avec l’exposition de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris sur son fonds C’était Paris en 1970,venez explorer les rues du 10ème, photographier ou rephotographier des vues du quartier et ajouter vos photographies à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens, en portant un regard attentif sur la ville.

Inscription à partir du mois d’août 2026.

Photographier la ville en ajoutant vos photos à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon


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