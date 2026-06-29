Randonnée photo dans le 10ème Bibliothèque François Villon Paris

En lien avec l’exposition de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris sur son fonds C’était Paris en 1970,venez explorer les rues du 10ème, photographier ou rephotographier des vues du quartier et ajouter vos photographies à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens, en portant un regard attentif sur la ville.

Inscription à partir du mois d’août 2026.

Photographier la ville en ajoutant vos photos à l’Observatoire photo participatif des paysages parisiens

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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