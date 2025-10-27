Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré Parking du Château de la Turmellière Orée d’Anjou
Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré
Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-10-27 10:00:00
fin : 2025-10-27 18:00:00
Balade organisée par Sylvie de EMBALLADES PHOTO.
Liré est la petite commune angevine qui a vu naître et grandir Joachim du Bellay, le célèbre auteur de Heureux qui comme Ulysse … Je vous invite à me suivre pour partager nos différents regards photographiques à travers une balade automnale sur les pas du poète, le long d’une jolie boucle de 7 kilomètres autour du château de la Turmelière.
– sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/sur-les-pas-de-du-bellay-7-km-5/
– par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85 .
Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr
