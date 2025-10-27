Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré Parking du Château de la Turmellière Orée d’Anjou

Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré Parking du Château de la Turmellière Orée d’Anjou lundi 27 octobre 2025.

Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré

Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27 18:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Randonnée photographique

Balade organisée par Sylvie de EMBALLADES PHOTO.

Liré est la petite commune angevine qui a vu naître et grandir Joachim du Bellay, le célèbre auteur de Heureux qui comme Ulysse … Je vous invite à me suivre pour partager nos différents regards photographiques à travers une balade automnale sur les pas du poète, le long d’une jolie boucle de 7 kilomètres autour du château de la Turmelière.

Réservation obligatoire

– sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/sur-les-pas-de-du-bellay-7-km-5/

– par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Parking du Château de la Turmellière LIRE Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

Photographic walk

German :

Fotografische Wanderung

Italiano :

Passeggiata fotografica

Espanol :

Paseo fotográfico

L’événement Randonnée photographique « Sur les pas de Du Bellay » à Liré Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges