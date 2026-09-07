Randonnée propre et patrimoniale « Sur le chemin des Rois », Dourdan Tourisme, Dourdan

Informations pratiques

Randonnée propre et patrimoniale « Sur le chemin des Rois » Dimanche 20 septembre, 09h00 Dourdan Tourisme Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Parcours inédit de 7km pour découvrir ce nouveau circuit entre forêt et rivière. Une occasion de mieux connaître, d’admirer ces paysages mais aussi de les préserver en ramassant les déchets rencontrés durant le parcours.

Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/

Randonnée « Sur le chemin des Rois »

© DR