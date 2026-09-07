AGENDA · Dourdan
Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu, Dourdan Tourisme, Dourdan
samedi 19 septembre 2026 · Dourdan Tourisme · Dourdan
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Dourdan Tourisme Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Aperçu de ce monument dourdannais, de son histoire, des ses fonctions passées et à venir.
Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/
Visite commentée
© DR
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