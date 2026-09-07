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Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu, Dourdan Tourisme, Dourdan

samedi 19 septembre 2026 · Dourdan Tourisme · Dourdan

Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu, Dourdan Tourisme, Dourdan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Dourdan Tourisme
Adresse
Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan
Ville
91410 Dourdan
Département
Essonne

Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Dourdan Tourisme Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Aperçu de ce monument dourdannais, de son histoire, des ses fonctions passées et à venir.

Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/
Visite commentée

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