Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu, Dourdan Tourisme, Dourdan

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de l’hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Dourdan Tourisme Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Aperçu de ce monument dourdannais, de son histoire, des ses fonctions passées et à venir.

Dourdan Tourisme Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 86 97 http://www.dourdan-tourisme.fr/

Visite commentée

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