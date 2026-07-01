Informations pratiques

Canet-de-Salars

Randonnée semi-nocturne Lac de Bages

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Longueur 11 km, durée 3h, difficulté facile, dénivelé 250 m

Départ à 18h30 devant la mairie de Canet de Salars

Pique nique tiré du sac.

Prévoir bonnes chaussures, boisson, lampes de poche ou frontale, pique-nique ou en cas.

A l’issue de la balade, un pot de l’amitié est offert. 2 .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

Length 11 km, duration 3h, difficulty: easy, vertical drop 250 m

L’événement Randonnée semi-nocturne Lac de Bages Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)