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AGENDA · Canet-de-Salars

Randonnée semi-nocturne Lac de Bages Canet-de-Salars

jeudi 23 juillet 2026 · Canet-de-Salars

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Ville
12290 Canet-de-Salars
Département
Aveyron
Tarif
2 Tarif de base plein tarif

Canet-de-Salars

Randonnée semi-nocturne Lac de Bages

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Longueur 11 km, durée 3h, difficulté facile, dénivelé 250 m
Départ à 18h30 devant la mairie de Canet de Salars
Pique nique tiré du sac.
Prévoir bonnes chaussures, boisson, lampes de poche ou frontale, pique-nique ou en cas.
A l’issue de la balade, un pot de l’amitié est offert. 2  .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie  

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English :

Length 11 km, duration 3h, difficulty: easy, vertical drop 250 m

L’événement Randonnée semi-nocturne Lac de Bages Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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