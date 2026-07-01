Randonnée semi-nocturne Lac de Bages Canet-de-Salars
jeudi 23 juillet 2026 · Canet-de-Salars
Informations pratiques
Canet-de-Salars
Randonnée semi-nocturne Lac de Bages
Canet-de-Salars Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Longueur 11 km, durée 3h, difficulté facile, dénivelé 250 m
Départ à 18h30 devant la mairie de Canet de Salars
Pique nique tiré du sac.
Prévoir bonnes chaussures, boisson, lampes de poche ou frontale, pique-nique ou en cas.
A l’issue de la balade, un pot de l’amitié est offert. 2 .
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
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English :
Length 11 km, duration 3h, difficulty: easy, vertical drop 250 m
L’événement Randonnée semi-nocturne Lac de Bages Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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