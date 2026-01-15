Randonnée Solidaire Alzheimer Saint-Yrieix-la-Perche
C’est la Journée mondiale Alzheimer. À cette occasion, l’association Liber Vitae propose chaque année une randonnée solidaire sur les chemins de Saint Yrieix. Cette année, deux circuits inédit sont proposés au départ du lac d’Arfeuille, à parcourir en randonnée ou en running-trail selon vos envies.
Les enfants ne sont pas oubliés pour eux, une grande chasse aux galets est organisée sur un circuit dédié, à partir de 11h30?!
Ravitaillement sur les parcours.
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Mobilisez vos amis et venez marcher pour la bonne cause?! .
Parking du Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 15 32 25 libervitae.asso@gmail.com
