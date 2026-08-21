Randonnée Tour des Opies Eyguières Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Randonnée Tour des Opies Eyguières

Lundi 26 octobre 2026 de 10h à 13h. Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Vallon des Glauges Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 10:00:00

fin : 2026-10-26 13:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Longeant le canal d’irrigation de la vallée des Baux, l’itinéraire nous amène vers la villa romaine de St Pierre de Vence avant de monter vers le col des Opies.

La descente vers Aureille nous permettra peut-être d’observer l’Aigle de Bonelli. Le GR69, ancienne voie de transhumance entre Arles et Cuneo (Italie), nous offrira la possibilité de voir une des plus ancienne bergerie des Alpilles et nous ramènera vers Eyguières.



13km 270m D+



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable.



Rendez-vous au Parking escalade à l’entrée du vallon des glauges (43.693220 ; 5.013175) sur EYGUIERES (ET NON PAS SALON-DE-PROVENCE) .

Voie d’Aureille, 13430 Eyguières Vallon des Glauges Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

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English :

Following the irrigation canal of the Vallée des Baux, the route takes us to the Roman villa of St Pierre de Vence before climbing to the Col des Opies.

L’événement Randonnée Tour des Opies Eyguières Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence