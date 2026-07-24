Informations pratiques

Valherbasse

Randonnée & Trail Nature

place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Randonnée & Trail Nature, venez parcourir dans la Drôme des collines un parcours de 10 ou 15 km.

Randonnée départ à 8H00

Trail départ à 9H30

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place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com

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English :

Hiking & Trail Running: Come explore the hills of the Drôme on a 10- or 15-km trail.

Hiking starts at 8:00 a.m.

Trail running starts at 9:30 a.m.

L’événement Randonnée & Trail Nature Valherbasse a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme