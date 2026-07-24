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AGENDA · Valherbasse

Randonnée & Trail Nature Valherbasse

dimanche 9 août 2026 · Valherbasse

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux
Ville
26350 Valherbasse
Département
Drôme
Tarif
5 5 par participant

Valherbasse

Randonnée & Trail Nature

place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Randonnée & Trail Nature, venez parcourir dans la Drôme des collines un parcours de 10 ou 15 km.
Randonnée départ à 8H00
Trail départ à 9H30
  .

place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30  festi.val.26350@gmail.com

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English :

Hiking & Trail Running: Come explore the hills of the Drôme on a 10- or 15-km trail.
Hiking starts at 8:00 a.m.
Trail running starts at 9:30 a.m.

L’événement Randonnée & Trail Nature Valherbasse a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme

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