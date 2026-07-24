Randonnée & Trail Nature Valherbasse
dimanche 9 août 2026 · Valherbasse
Informations pratiques
Valherbasse
Randonnée & Trail Nature
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
par participant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Randonnée & Trail Nature, venez parcourir dans la Drôme des collines un parcours de 10 ou 15 km.
Randonnée départ à 8H00
Trail départ à 9H30
.
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com
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English :
Hiking & Trail Running: Come explore the hills of the Drôme on a 10- or 15-km trail.
Hiking starts at 8:00 a.m.
Trail running starts at 9:30 a.m.
L’événement Randonnée & Trail Nature Valherbasse a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme
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