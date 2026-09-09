Informations pratiques

Caen

Randonnée une nature apaisante

Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Les espaces verts profitent à notre santé physique et mentale. A l’aide d’œuvres d’art dans l’espace public, de lectures et de petites ateliers, cette balade permettra de regarder la nature autrement.

Les espaces verts profitent à notre santé physique et mentale. A l’aide d’œuvres d’art dans l’espace public, de lectures et de petites ateliers, cette balade permettra de regarder la nature autrement.

Circuit de 4.5km sur le sentier nature Terre & Mer proposé par la Ville de Caen, en lien avec les semaines d’information sur la santé mentale.

Départ Sculpture Polaris, quai François-Mitterand. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Randonnée une nature apaisante

Green spaces are good for our physical and mental health. Through art in public spaces, readings and short workshops, this walk will offer a fresh perspective on nature.

L’événement Randonnée une nature apaisante Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer