Randonnée une nature apaisante Caen
mercredi 7 octobre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Randonnée une nature apaisante
Quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Les espaces verts profitent à notre santé physique et mentale. A l’aide d’œuvres d’art dans l’espace public, de lectures et de petites ateliers, cette balade permettra de regarder la nature autrement.
Les espaces verts profitent à notre santé physique et mentale. A l’aide d’œuvres d’art dans l’espace public, de lectures et de petites ateliers, cette balade permettra de regarder la nature autrement.
Circuit de 4.5km sur le sentier nature Terre & Mer proposé par la Ville de Caen, en lien avec les semaines d’information sur la santé mentale.
Départ Sculpture Polaris, quai François-Mitterand. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Randonnée une nature apaisante
Green spaces are good for our physical and mental health. Through art in public spaces, readings and short workshops, this walk will offer a fresh perspective on nature.
L’événement Randonnée une nature apaisante Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer
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