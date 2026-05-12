Ault

Randonnée Voyage aux falaises

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 13:00:00

fin : 2026-10-26 16:30:00

Date(s) :

2026-10-26

Falaises majestueuses, fossiles, oiseaux, anémones…

Offrez-vous un vouage dans le temps au contact des falaises vieilles de plus de 65 millions d’années.

Dépaysement garanti dans un site exceptionnel, entre Ault et Bois de Cise.

Rendez-vous à Ault, en front de mer, près de l’Ancien Casino.

Durée 3h30.

Adulte 35€ | Moins de 13 ans 25€

Falaises majestueuses, fossiles, oiseaux, anémones…

Offrez-vous un vouage dans le temps au contact des falaises vieilles de plus de 65 millions d’années.

Dépaysement garanti dans un site exceptionnel, entre Ault et Bois de Cise.

Rendez-vous à Ault, en front de mer, près de l’Ancien Casino.

Durée 3h30.

Adulte 35€ | Moins de 13 ans 25€ .

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 88 90 83 59 contact@sens-naturel.com

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English :

Majestic cliffs, fossils, birds, anemones…

Take a trip back in time on cliffs over 65 million years old.

A change of scenery guaranteed in an exceptional site between Ault and Bois de Cise.

Meet in Ault, on the seafront, near the Ancien Casino.

Duration: 3h30.

Adults: 35? under 13: 25?

L’événement Randonnée Voyage aux falaises Ault a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS