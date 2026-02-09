Randonnées douces maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie
Randonnées douces maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 15 mars 2026.
Randonnées douces
maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-03-15 2026-04-08 2026-05-20 2026-06-21 2026-09-23 2026-10-21 2026-12-12
Organisée par l’Association sportive d’Andaine
Pour les sorties sur une demi-journée, rendez-vous sur le parking de la maison médicale de Bagnoles (chemin de la montjoie) 30 minutes avant le départ de la rando.
Programme des randonnées douces de 6 km à allure moyenne
– Mercredi 4 février Domfront 6 km 14h
– Dimanche 15 mars Putanges 10km 9h15 rando + déjeuner
– Mercredi 8 avril le Ménil de Briouze 6 km 14h
– Mercredi 20 mai Champsecret 6 km 14h
– Dimanche 21 juin la Ferté Macé 10km 9h
– Mercredi 23 septembre Durcet 6 km 14h
– Mercredi 21 octobre Beauvain 6 km 14h
– Samedi 12 décembre Bagnoles de l’Orne 9km 14h + vin chaud
L’association sportive d’Andaine est basée à la Chapelle d’Andaine. Les randonnées du week-end sont organisées les samedis et dimanches. Il existe 9 randonnées douces par an et 7 randonnées les mercredis à la demi-journée.
Voir le détail du programme en pièce-jointe.
Les personnes extérieures ont le droit à 3 sorties dans l’année gratuites, au-delà il faut payer l’adhésion pour faire partie des membres de l’association.
Renseignement et réservation Arlette Jeanne, jeanne.arlette@wanadoo.fer 02 33 37 33 67 ou 06 02 38 09 86 .
maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 33 67 jeanne.arlette@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnées douces
L’événement Randonnées douces Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne