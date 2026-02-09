Randonnées douces maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie

Randonnées douces

maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-04-08 2026-05-20 2026-06-21 2026-09-23 2026-10-21 2026-12-12

Organisée par l’Association sportive d’Andaine

Pour les sorties sur une demi-journée, rendez-vous sur le parking de la maison médicale de Bagnoles (chemin de la montjoie) 30 minutes avant le départ de la rando.

Programme des randonnées douces de 6 km à allure moyenne

– Mercredi 4 février Domfront 6 km 14h

– Dimanche 15 mars Putanges 10km 9h15 rando + déjeuner

– Mercredi 8 avril le Ménil de Briouze 6 km 14h

– Mercredi 20 mai Champsecret 6 km 14h

– Dimanche 21 juin la Ferté Macé 10km 9h

– Mercredi 23 septembre Durcet 6 km 14h

– Mercredi 21 octobre Beauvain 6 km 14h

– Samedi 12 décembre Bagnoles de l’Orne 9km 14h + vin chaud

L’association sportive d’Andaine est basée à la Chapelle d’Andaine. Les randonnées du week-end sont organisées les samedis et dimanches. Il existe 9 randonnées douces par an et 7 randonnées les mercredis à la demi-journée.

Voir le détail du programme en pièce-jointe.

Les personnes extérieures ont le droit à 3 sorties dans l’année gratuites, au-delà il faut payer l’adhésion pour faire partie des membres de l’association.

Renseignement et réservation Arlette Jeanne, jeanne.arlette@wanadoo.fer 02 33 37 33 67 ou 06 02 38 09 86 .

maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 33 67 jeanne.arlette@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnées douces

L’événement Randonnées douces Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne