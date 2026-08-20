RANDONNÉES EN BUGGY Sensations • Nature • Évasion, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

RANDONNÉES EN BUGGY Sensations • Nature • Évasion 19 et 20 septembre Saint-Pierre Martinique Martinique

Sur inscription / Plus d’infos : 0696 00 70 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à la découverte de la distillerie Depaz en buggy 3 ou 6 places et traversez les magnifiques champs de cannes à sucre de Saint-Pierre. Ce parcours vous plonge dans un décor spectaculaire, entre patrimoine, reliefs tropicaux et panoramas à couper le souffle. Depuis les hauteurs, admirez une vue exceptionnelle sur la montagne Pelée, les pitons du Carbet et la rade de Saint-Pierre. Une expérience conviviale et dépaysante, idéale pour explorer autrement l’authenticité sauvage du nord martiniquais et partager un moment fort en famille ou entre amis. Code vestimentaire : Tenue adaptée à une activité de plein air ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍

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Vivez une escapade unique au cœur du nord de la Martinique avec Aventure, une randonnée en buggy pensée pour conjuguer sensations, nature et évasion.