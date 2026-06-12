Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer

RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Banyuls-sur-Mer

RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-09 08:30:00
fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Commentées et proposées par Banyuls Rando. Inscriptions au plus tard la veille à l’Office de tourisme. Reco chaussures rando/sport, sac à dos, casquette, eau, barre céréales ou fruit. Gratuit -16 ans.
  .

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Commented and proposed by Banyuls Rando. Registration by the day before at the Tourist Office. Reco: hiking/sport shoes, rucksack, cap, water, cereal bar or fruit. Free for children under 16.

L’événement RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER

À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)