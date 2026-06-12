RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer
RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-09 08:30:00
fin : 2026-07-16 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Commentées et proposées par Banyuls Rando. Inscriptions au plus tard la veille à l’Office de tourisme. Reco chaussures rando/sport, sac à dos, casquette, eau, barre céréales ou fruit. Gratuit -16 ans.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
Commented and proposed by Banyuls Rando. Registration by the day before at the Tourist Office. Reco: hiking/sport shoes, rucksack, cap, water, cereal bar or fruit. Free for children under 16.
L’événement RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER
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