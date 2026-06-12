Banyuls-sur-Mer

RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-09 08:30:00

fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Commentées et proposées par Banyuls Rando. Inscriptions au plus tard la veille à l’Office de tourisme. Reco chaussures rando/sport, sac à dos, casquette, eau, barre céréales ou fruit. Gratuit -16 ans.

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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

Commented and proposed by Banyuls Rando. Registration by the day before at the Tourist Office. Reco: hiking/sport shoes, rucksack, cap, water, cereal bar or fruit. Free for children under 16.

L’événement RANDONNÉES FAMILIALES ESTIVALES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER