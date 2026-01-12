Randorose

Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre d’octobre rose, randonnées pédestres de 8kms ou de 17.5kms pour la lutte contre le cancer. Inscriptions sur place (salle polyvalente) de 7h à 9h, tarif 6€, départ 9h.

Pour la randonnée de 8km les randonneurs doivent prévoir le retour par leurs propres moyens

Organisé par le Comité des Fêtes .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 92 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randorose

L’événement Randorose Crozant a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays Dunois