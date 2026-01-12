Randorose Crozant
Randorose Crozant dimanche 4 octobre 2026.
Randorose
Crozant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre d’octobre rose, randonnées pédestres de 8kms ou de 17.5kms pour la lutte contre le cancer. Inscriptions sur place (salle polyvalente) de 7h à 9h, tarif 6€, départ 9h.
Pour la randonnée de 8km les randonneurs doivent prévoir le retour par leurs propres moyens
Organisé par le Comité des Fêtes .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 92 61
