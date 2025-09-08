Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois » Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot
Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois » Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot vendredi 1 mai 2026.
Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »
Parc François Mitterand Maison des Aînés de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29
Randonnée à vélo pour découvrir la vie économique et culturelle en villeneuvois.
Rassemblement à 9h à côté de la Maison des Aînés, trajet par les petites routes de campagne.
Pique-nique et retour à Villeneuve-sur-Lot.
Parc François Mitterand Maison des Aînés de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 43 22 85 cazeils.fr@free.fr
English : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »
Bike ride to discover the economic and cultural life of the Villeneuve region.
Meet at 9 a.m. next to the Maison des Aînés, and cycle along small country roads.
Picnic and return to Villeneuve-sur-Lot.
German : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »
Fahrradtour, um das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Villeneuvois zu entdecken.
Treffen um 9 Uhr neben dem Maison des Aînés (Haus der Senioren), Fahrt über kleine Landstraßen.
Picknick und Rückkehr nach Villeneuve-sur-Lot.
Italiano :
Un’escursione in bicicletta per scoprire la vita economica e culturale della zona di Villeneuve.
Ritrovo alle ore 9 presso la Maison des Aînés e pedalata lungo piccole strade di campagna.
Picnic e ritorno a Villeneuve-sur-Lot.
Espanol : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »
Un paseo en bicicleta para descubrir la vida económica y cultural de la zona de Villeneuve.
Encuentro a las 9.00 h junto a la Maison des Aînés y recorrido por pequeños caminos rurales.
Picnic y regreso a Villeneuve-sur-Lot.
