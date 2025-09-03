Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois » Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot

Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois » Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot vendredi 6 novembre 2026.

Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »

Parc François Mitterand Maison des Aînés de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27

Randonnée à vélo pour découvrir la vie économique et culturelle en villeneuvois.

Rassemblement à 9h à côté de la Maison des Aînés, trajet par les petites routes de campagne.

Pique-nique et retour à Villeneuve-sur-Lot.

Parc François Mitterand Maison des Aînés de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 43 22 85 cazeils.fr@free.fr

English : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »

Bike ride to discover the economic and cultural life of the Villeneuve region.

Meet at 9 a.m. next to the Maison des Aînés, and cycle along small country roads.

Picnic and return to Villeneuve-sur-Lot.

German : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »

Fahrradtour, um das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Villeneuvois zu entdecken.

Treffen um 9 Uhr neben dem Maison des Aînés (Haus der Senioren), Fahrt über kleine Landstraßen.

Picknick und Rückkehr nach Villeneuve-sur-Lot.

Italiano :

Un’escursione in bicicletta per scoprire la vita economica e culturale della zona di Villeneuve.

Ritrovo alle ore 9 presso la Maison des Aînés e pedalata lungo piccole strade di campagna.

Picnic e ritorno a Villeneuve-sur-Lot.

Espanol : Randos « Vélo et Culture en Villeneuvois »

Un paseo en bicicleta para descubrir la vida económica y cultural de la zona de Villeneuve.

Encuentro a las 9.00 h junto a la Maison des Aînés y recorrido por pequeños caminos rurales.

Picnic y regreso a Villeneuve-sur-Lot.

