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Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay

Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay

Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 15 août 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : Gençay

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 15 août, 14h00

Théâtre de rue familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-15T18:30:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay


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