Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay
Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 15 août 2026.
Raoul le chevalier Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 15 août, 16h00
Théâtre de rue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-15T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-15T17:00:00.000+02:00
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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay
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