???? RAPI RENOUVEAU : Une immersion exclusive au cœur de l’association ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes
???? RAPI RENOUVEAU : Une immersion exclusive au cœur de l’association ! RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 17:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
???? Au programme : Projection Vlog & ImmersionPlongez dans l’univers de l’association à travers la projection d’un vlog inédit. Entre images exclusives, témoignages et moments forts, venez découvrir notre quotidien, nos projets et l’énergie qui anime le renouveau de l’association. Que vous soyez un habitué ou simplement curieux de nous rencontrer, cet événement est l’occasion parfaite pour échanger et partager un moment convivial.
RAPi – Rencontres Amitié Partages interculturels Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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