Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mercredi 24 mars 2027.
Avec la prise de parole de personnalités du monde de la culture, cette journée vise à construire des perspectives communes, favoriser les synergies et interroger les dynamiques à l’œuvre dans le paysage culturel.
En partenariat avec Télérama
Ce rassemblement est un moment privilégié de dialogue et de réflexion dédié aux professionnels du spectacle vivant et du secteur chorégraphique en particulier, proposant une série de tables rondes et d’échanges.
Le mercredi 24 mars 2027
de à
gratuit sous condition
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-24T01:00:00+01:00
fin : 2027-03-25T00:59:59+01:00
Date(s) : 2027-03-24T00:00:00+02:00_2027-03-24T23:59:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/rassemblement-5 +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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