Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mercredi 24 mars 2027.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 mars 2027

Fin : jeudi 25 mars 2027

Tarif : <p></p>

Avec la prise de parole de personnalités du monde de la culture, cette journée vise à construire des perspectives communes, favoriser les synergies et interroger les dynamiques à l’œuvre dans le paysage culturel.

En partenariat avec Télérama

Ce rassemblement est un moment privilégié de dialogue et de réflexion dédié aux professionnels du spectacle vivant et du secteur chorégraphique en particulier, proposant une série de tables rondes et d’échanges.
Le mercredi 24 mars 2027
de à
gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-24T01:00:00+01:00
fin : 2027-03-25T00:59:59+01:00
Date(s) : 2027-03-24T00:00:00+02:00_2027-03-24T23:59:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/rassemblement-5 +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)