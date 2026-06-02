Rassemblement #5 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Avec la prise de parole de personnalités du monde de la culture, cette journée vise à construire des perspectives communes, favoriser les synergies et interroger les dynamiques à l’œuvre dans le paysage culturel.

En partenariat avec Télérama

Ce rassemblement est un moment privilégié de dialogue et de réflexion dédié aux professionnels du spectacle vivant et du secteur chorégraphique en particulier, proposant une série de tables rondes et d’échanges.

Le mercredi 24 mars 2027

de à

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-24T01:00:00+01:00

fin : 2027-03-25T00:59:59+01:00

Date(s) : 2027-03-24T00:00:00+02:00_2027-03-24T23:59:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/rassemblement-5 +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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